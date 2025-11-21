Brettspiel-Rezension: Gwent - The Legendary Card Game

HQ

Witcher-Veteranen wissen, worum es bei der Wilden Jagd wirklich ging. Nein, es ging natürlich nicht darum, sich mit Ciri wiederzusehen oder Monster zu töten. Geralts Hauptpriorität war es, all seine Freunde zu einer Runde Gwent herauszufordern - dem Minispiel, das vor fast einem Jahrzehnt die Spielewelt im Sturm eroberte. Seit der Veröffentlichung von Witcher III im Jahr 2013 wurde das süchtig machende Kartenspiel als eigenständiges Spiel wiederbelebt, und Gwents wunderschöne Kartenkunst wurde von begeisterten Sammlern auf der ganzen Welt veröffentlicht.

Es war immer selbstverständlich, dass Gwent den physischen Pappsprung aus der digitalen Welt wagt, besonders für mich, der Gwent seit über einem Jahrzehnt spielt. Jetzt hat CD Project Red den Traum eines offiziellen Gwent-Spiels verwirklicht, das man im nächstgelegenen Pub oder zu Hause in der Küche bei einem Bier spielen kann. Endlich, dachte ich, als ich zum ersten Mal die braune Spielschachtel öffnete und meinen Wohnzimmertisch mit dem Witcher-Poker-Äquivalent bemalte. Endlich könnte ich eine Freude teilen, die so tief in meinem Gaming-Repertoire verwurzelt ist!

Die Anführerkarten oben verleihen dem Spieler einzigartige Fähigkeiten, während die Heldenkarten es dir erlauben, deine Stärkepunkte vor den Effekten deines Gegners zu schützen.

Werbung:

Nach etwa zwanzig Runden Gwent fühle ich mich jedoch am meisten hin- und hergerissen vom legendären Kartenspiel. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Gwent nur für digitale Zwecke gedacht war, denn das physische Gwent-Format zeigt meist, wie alt und starr das Konzept wirklich sein kann, wenn es nicht richtig angepasst wird. Das Konzept ist dasselbe wie im Minispiel: Man startet mit zehn Karten und legt Karten in drei verschiedene Reihen, um die Punkte zu verteilen (du solltest nicht alle Eier in einen Korb legen). Das geschieht in drei Runden - wer in zwei von drei Runden die meisten Punkte sammelt, gewinnt! Bisher ist das kein Problem.

Im physischen Format leiden jedoch die Deckbau-Mechaniken selbst, da die strategischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Fraktionen minimal sind. Es gibt einige schöne Karten, das muss man sagen. Man kann entweder als Nilfgaard, Scoia'tael, Nördliche Reiche, Monster oder Skellige spielen, wobei die gleiche wunderschöne Charakterkunst aus dem Minispiel die dicken Karten ziert. Die Mehrheit der Karten enthält jedoch keine Fähigkeiten und alle Fraktionen sitzen auf identischen Karten. Im Minispiel funktionierte das gut, um dieselben Karten zwischen den Fraktionen verwenden zu können, aber im physischen Format fehlt es deutlich an Identität und die Taktiken werden schnell repetitiv. Was die Fraktionen unterscheidet, sind die Anführerkarten, bei denen man aus fünf verschiedenen Anführerfähigkeiten wählen kann, um sich einen einzigartigen Vorteil zu verschaffen. Doch hier fehlt es an strategischer Tiefe.

Jeder, der das Minispiel von Witcher 3 gespielt hat, wird sich hier sofort zu Hause fühlen, auch wenn es unbeholfen gestaltet ist.

Das war etwas, das CD Project Red sofort verstand, als sie ein Gwent-Spin-off für die Mobilgeräte entwickelten (die Version, die ich täglich spiele), bei der jede Fraktion einzigartige Karten hat, die sich mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten der Fraktionen verbinden. Nilfgaard setzt voll auf Spione und zerstört gegnerische Decks, während Scoia'tael sich auf Fallen und Elfendominanz konzentriert. Die gleiche Vielfalt findet man leider nicht im Brettspiel Gwent, obwohl es hier und da kleine Spuren davon gibt, aber das war natürlich zu erwarten. Das offizielle Brettspiel sollte nichts anderes als das Minispiel im gedruckten Format sein, ich meine nur, dass die Übersetzung auf Pappkarten nicht so gut funktioniert.

Werbung:

Einerseits schätze ich tatsächlich die schlichte Eleganz von Gwents Design und habe das schon immer getan. Es geht nicht darum, wie in vielen modernen Kartenspielen viele Wildcard-Effekte zu kombinieren - es geht mehr darum, den richtigen Zeitpunkt zu finden, um an der Reihe zu sein und den Gegner von Karten zu "bluten". Es macht Spaß zu sehen, wie sich dein Gegner auf Worst-Case-Szenarien vorbereitet hat, wie zum Beispiel durch Brandeffekte oder gut getimte Spionagekarten. Darum ging es beim Minispiel schon immer: ein Gleichgewicht zwischen der Anzahl der Punkte und der Anzahl der Karten in der Hand zu finden. Wenn man weniger Karten als sein Gegner hat, riskiert man, gegen Ende der Runde in Rückstand zu geraten. Einfach und elegant, wie gesagt.

Die Box enthält über 200 Karten zum Spielen, aber viele Karten sind etwas zu identisch, um die Fraktionen wirklich zu unterscheiden.

Andererseits vermittelt physischer Gwent meist einen flachen und überladenen Eindruck, sobald man mehrere Punkte multiplizieren und Wettereffekte verwalten muss, was in Wild Hunt automatisch gehandhabt wurde. Ich bin auch kein großer Fan der hinzugefügten Spielmodi wie Free For All, 2vs2 und Solo-Modus, die sich meist holprig und aufgeklebt anfühlen. Das Regelhandbuch ist ebenfalls ein unklares Durcheinander, also spiele unbedingt mit jemandem, der tatsächlich etwas über Gwent weiß. Angesichts des hohen Preisschilds hätte ich wahrscheinlich auch ein richtiges Spielbrett erwartet und nicht das faltbare Pappbrett, das No Loading Games anbietet.

Wird Gwent: The Legendary Card Game der Legende gerecht? Ja und nein. Es ist genau das, was man vom Minispiel erwartet, und versucht nicht, etwas anderes zu sein, aber als Deckbuilder fällt es auch flach. Wenn du das Minispiel einfach als eine Art Videospiel-Trophäe besitzen möchtest oder einfach deine Witcher-Sammlung erweitern möchtest, wird diese Box sehr willkommen sein - vor allem, um alle Karten zu besitzen, die das Videospiel hunderte Stunden gesammelt hat. Als 25- bis 30-minütiges Kartenspiel funktioniert Gwent auch als einfacher Zeitvertreib, wobei die Box fertige Decks zum Spielen bietet. Aber als Duellspiel gibt es viel bessere Optionen, wenn du einfach etwas Schnelles und Einfaches spielen willst.

Bewertung: 5/10

Anzahl der Spieler: 1-5 (Best-of-Two)

Spielzeit: 20-30 Minuten

Komplexität: 2/5