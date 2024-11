Brettspiel Shin Megami Tensei zerschmettert Kickstarter-Ziel

HQ

Es sieht so aus, als ob du irgendwann in der Lage sein wirst, ein Exemplar des Brettspiels Shin Megami Tensei zu holen. Nachdem das Projekt kürzlich einen Kickstarter gestartet hat, um seine Erstellung zu finanzieren, wurde so viel Interesse geweckt, dass sein Ziel bereits erreicht wurde und es noch 30 Tage bis zum Start sind.

Zum Zeitpunkt des Schreibens wurden fast 400.000 Pfund für das Projekt zugesagt, was weit über den 152.004 Pfund liegt, die erforderlich waren, um das Brettspiel vollständig herzustellen. Dieses Geld wurde von rund 1.450 Unterstützern aufgebracht.

Was das Angebot des Projekts betrifft, so wurde uns gesagt, dass es 72 Dämonenfiguren und -karten, über 140 gedruckte Elemente, mehr als 200 Chips enthalten wird und ein Erlebnis für 2-4 Spieler bieten wird, mit der Absicht, dass ein Spiel etwa 180-240 Minuten dauert. Es wird auf Englisch und Japanisch angeboten.

Offensichtlich gingen Sega und Atlus davon aus, dass dieses Projekt recht gut laufen würde, denn trotz der Erreichung der finanziellen Ziele konzentrieren sich die Stretch Goals auf die Gesamtzahl der Unterstützer, wobei der erste Abschnitt bei 2.000, der zweite bei 3.500 und der letzte bei 5.000 liegt. Was diese hinzufügen werden, wird uns zuerst Jack Frost Dice versprochen, dann Hologrammkarten und schließlich eine weitere Figur, obwohl unklar ist, welche Zahl genau.

Sie können hier auf die Seite Kickstarter gehen, um mehr über das Brettspielprojekt zu erfahren.