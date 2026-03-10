Brentford-Trainer verteidigt einen Spieler, der einen wichtigen Elfmeterschießen im Panenka-Stil verpasst hat

HQ

West Ham war das letzte Team, das sich für das FA-Cup-Viertelfinale qualifizierte, nachdem es Brentford im Elfmeterschießen mit 2:2 besiegt hatte. Der einzige verfehlte Schuss vom Punkt war der von Dango Ouattara, der scharf kritisiert wurde, weil er einen "Panenka"-Schuss versuchte, der von Alphonse Areola problemlos abgefangen wurde.

Dieser Elfmeter entfachte erneut die Debatte darüber, ob Spieler Elfmeterschießen ganz "Panenka-Stil" vermeiden sollten, mit dem jüngsten Fall des AFCON-Finales, als Brahim Díaz in den letzten Minuten einen Elfmeter für Marokko verfehlte und sein Team den Wettbewerb gegen Senegal verlor.

Das Risiko, einen Elfmeter im Panenka-Stil zu verfehlen, ist zu hoch, und viele haben den 24-jährigen burkinabischen Spieler kritisiert, doch er erhielt Unterstützung von Brentford-Trainer Keith Andrews, der sagte, er sei "überhaupt nicht verärgert", dass sein Spiel den Schuss so verfehlte. "Wenn man eine Strafe verpasst, ist das ein schwieriger Moment, aber es ist einfacher, keine Strafe zu bekommen als eine zu bekommen. Es erfordert ernsthaften Mut, das zu tun. Er übt diese Technik oft, wenn sie reingeht, schwärmen alle von ihm.

Wir hatten es in der Vergangenheit, wenn Leute verfolgt und verspottet wurden, weil sie auf der größten Bühne einen Elfmeter verpasst haben, und das ist lächerlich. Er wird die größte Unterstützung von mir und allen um ihn herum haben."

West Ham, das vom Abstieg aus der Premier League bedroht ist, erreicht das FA-Cup-Viertelfinale, wo sie am 4. oder 5. April auf Leeds United treffen.