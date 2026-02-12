Brendan Frasers Rental Family erscheint nächste Woche auf Disney+

HQ

Obwohl Disney oft eine ganze Weile wartet, bevor es eigene Live-Action- und Animationsprojekte auf seine Streaming-Plattform bringt, hat es bei weitem nicht denselben Respekt für 20th Century und Searchlight-Filme.

Bisher wurde der Streamer bereits 2026 mit großen Kinoproduktionen wie Springsteen: Deliver Me From Nowhere im Januar und Predator: Badlands gestern verstärkt, und jetzt wissen wir, wann wir Brendan Frasers Komödie Rental Family erwarten können.

Dieser Film folgt einem Schauspieler, der einen Job bei einer Rental Family Agentur in Japan annimmt, die ihm bald Sinn und Zugehörigkeit in einer herzlichen und wärmenden Geschichte lehrt. Die vollständige Zusammenfassung des Films finden Sie unten.

"Angesiedelt im modernen Tokio, erzählt Rental Family einen amerikanischen Schauspieler (Brendan Fraser), der Schwierigkeiten hat, einen Sinn zu finden, bis er einen ungewöhnlichen Job bekommt: für eine japanische "Rental Family ""-Agentur und übernimmt Ersatzrollen für Fremde. Während er sich in die Welten seiner Kunden eintaucht, beginnt er, echte Bindungen zu knüpfen, die die Grenzen zwischen Performance und Realität verwischen. Indem er sich den moralischen Komplexitäten seines Werks stellt, entdeckt er Sinn, Zugehörigkeit und die stille Schönheit menschlicher Verbindung neu."

Rental Family begann seine Kinokampagne erst Ende November 2025, aber in einigen Regionen, wie Großbritannien, kam der Film erst Mitte Januar 2026 in die Kinos. In diesem Fall mag die Disney+-Veröffentlichung, die für den 18. Februar angesetzt ist, bald erscheinen, aber auch ein bisschen ein Genuss, wenn du diesen Film auf deiner Watchlist hattest.

Wenn Sie Rental Family noch nicht gesehen haben, verpassen Sie nicht unsere spezielle Rezension des Films.