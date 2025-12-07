Brendan Fraser spricht über das auf Eis gelegte Batgirl-Projekt: "Es gibt eine Generation kleiner Mädchen, die keine Heldin haben, die sie aufsuchen können"

HQ

Jetzt, da das DC Universe in vollem Gange ist, fällt es leichter, die Tatsache zu ertragen, dass Batgirl von Warner Bros. beiseitegelegt wurde und nie wieder gesehen wurde. Der Film wurde produziert und war laut Berichten bereit, aber er wurde abgezogen und abgeschrieben, wobei viele ihn als Opfer des Einsturzes der DC Extended Universe betrachteten.

Da es unwahrscheinlich ist, dass der Film jemals veröffentlicht wird, hat AP nun mit Brendan Fraser gesprochen, der für den Film besetzt wurde, um mehr darüber zu erfahren. Die Frage betraf den Zustand der Branche, aber Fraser wies darauf hin, dass der Preis dafür sein wird, dass eine ganze Generation von Mädchen diese Heldin nicht auf der großen Leinwand sehen wird.

"Ein ganzer Film. Ich meine, es gab vier Produktionsetagen in Glasgow. Ich habe mich nur heimlich in die Kunstabteilung geschlichen, um mich zu freuen", begann Fraser. "Die Tragödie daran ist, dass es eine Generation kleiner Mädchen gibt, die keine Heldin haben, zu der sie aufschauen können, und sagen: "Sie sieht aus wie ich." Ich meine, Michael Keaton kam als Batman zurück. Der Batman! Das Produkt – tut mir leid, "Inhalt" – wird insofern kommerzialisiert, als dass es wertvoller ist, es abzubrennen und eine Versicherung dafür zu bekommen, als es auf dem Markt zu versuchen. Ich meine, mit allem Respekt, wir könnten sich selbst verderben."

Der Film gab einen großen Hype um Frasers Leistung, der als Oscar-würdig galt, auch wenn es Michael Keaton eigentlich egal war, dass der Film weggeworfen wurde, und der neue DC-Studios-Co-Chef ihn als "nicht veröffentlichungsfähig" bezeichnete.