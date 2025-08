Brendan Fraser ist der "Alibi-Weiße" in Rental Family

Es ist hart, ein Schauspieler zu sein. Konsistente Arbeit zu finden, kann sich als Herausforderung erweisen, wie Brendan Fraser selbst in seinen realen Erfahrungen erfahren hat und wie auch seine Figur in Hikaris Rental Family auf die harte Tour gelernt hat.

In dem Film des Regisseurs von Beef and 37 Seconds spielt Fraser einen Schauspieler, der schon seit einiger Zeit in Japan arbeitet. Er hat hier und da ein bisschen Arbeit bekommen, wie zum Beispiel einen Werbespot für Zahnpasta, den wir am Anfang des Trailers unten sehen, aber er will mehr feste Arbeit für eine bessere Bezahlung.

Und so nimmt er einen Job als "Alibi-Weißer" bei einer Firma an, die Leute vermietet. Beste Freunde, Freundinnen, Vaterfiguren, was auch immer. Im Laufe des Films scheint es, als würde sich Frasers Charakter verändern und Leben durch diese Rolle seines Lebens verändern.

Rental Family Kinostarts am 21. November.