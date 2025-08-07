Breitling kooperiert mit Erling Haaland von Manchester City für Luxusuhr

HQ

Breitling hat bekannt gegeben, dass es die Zusammenarbeit mit Erling Haaland (Manchester City und norwegischer Fußballnationalspieler) um eine luxuriöse und persönliche Armbanduhr erweitert hat.

Es gibt tatsächlich ein paar verschiedene Varianten des Zubehörs, wobei zwei Versionen des Chronomat B01 42 im Angebot sind, plus zwei Versionen des Chronomat Automatic GMT 40, wobei jedes der vier Zubehörteile leicht unterschiedliche Farboptionen und Stile sowie massiv unterschiedliche Preise hat. Die B01 42 sind mit 21.900 £ bzw. 39.700 £ zugelassen, während die GMT 40 mit 8.150 £ und 8.400 £ getaktet sind.

Die Uhren bestehen aus einem seltenen Meteoritenmetall, aus dem ihre Zifferblätter bestehen, und sind mit Haalands Namen oder Initialen versehen. Sie sind auch stark limitiert: Für die GMT 40 werden nur 500 Modelle und für die B01 42 250 Modelle hergestellt.

Würden Sie sich eine dieser Haaland-Uhren schnappen?

Werbung: