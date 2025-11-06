Brechen Sie in den Hyperraum ein im Pokémon Legends: Z-A - Mega Dimensions DLC

HQ

Um Lumiose City herum bilden sich im DLC Pokémon Legends: Z-A - Mega Dimensions Verzerrungen. Diese Portale können dank eines neu eingeführten NPCs Ansha und ihres Hoopas betreten werden, mit dem du die Portale öffnen und eine alternative Version von Lumiose erleben kannst.

Dort finden wir regionale Formen von Pokémon wie Alola-Marowak und Galar-Mr. Mime. Darüber hinaus werden wir auch Pokémon sehen, die stärker als Stufe 100 sind, was bedeutet, dass du am besten dein Top-Team mitbringst, wenn du dich in den Hyperraum begibst.

Im Pokémon Legends: Z-A - Mega Dimensions DLC Trailer haben wir auch einen Blick auf ein paar neue Mega Evolutions geworfen. Mega Chimecho erweitert sich um weitere Formen von sich selbst, die superstarke Audioexplosionen erzeugen können. Mega Baxcalibur hat ein noch größeres Schwert auf dem Rücken... Und das war's irgendwie. Fasst die neuesten Mega Evolution-Designs ziemlich gut zusammen, diese beiden.

Endlich haben wir das Veröffentlichungsdatum für diesen DLC bekommen, und er kommt noch vor dem Jahresende am 10. Dezember.