Breakpoint: Zeitsparende Mikrotransaktionen "vorerst" verschwunden

Wer sich die Ultimate Edition von Ghost Recon: Breakpoint gekauft hat oder Mitglied von Ubisofts Premium-Service Uplay Plus ist, darf bereits seit Anfang der Woche in...

Ubisoft hat ihren eifrigen Fans bereits die Möglichkeit gegeben, Ghost Recon: Breakpoint noch vor dem offiziellen Start im kommenden Monat auszuprobieren und am...

Ghost Recon: Breakpoint erhält noch diesen Monat offene Beta

am 21. September 2019 um 15:30 NEWS. Von Anne Zarnecke

Ghost Recon: Breakpoint erhielt bereits am Anfang des Monats einen Betatest, doch mit der kommenden Veröffentlichung am 4. Oktober will uns Ubisoft nun noch mehr ködern,...