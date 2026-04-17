Breaking: Novak Djokovic bestätigt, dass er das Madrid Open verletzungsbedingt verpassen wird

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Novak Djokovic hat bestätigt, dass er nächste Woche nicht an den Mutua Madrid Open teilnehmen wird, dem nächsten Masters 1.000 in der Sandsaison. "Ich setze meine Genesung fort, um bald zurück zu sein. Hasta pronto!", der 38-jährige Serbe postete auf X und verlängerte damit seine Abwesenheit vom Turnier seit seiner Niederlage gegen Jack Draper im Achtelfinale von Indian Wells.

Djokovic wurde tatsächlich gestern Abend in Madrid gesehen, wo er ein Basketballspiel von Real Madrid in der Euroleague besuchte und neben Luka Doncic saß. Er trainierte ebenfalls in Marbella, sagte aber gegenüber Reportern, dass er das Turnier wegen einer Verletzung verpassen könnte. Er hat nun bestätigt, dass er die Veranstaltung ausfallen lassen wird.

In diesem Jahr war sein einziges anderes Turnier die Australian Open, wo er das Finale erreichte, aber gegen Carlos Alcaraz verlor. In seinem Alter ist sein Hauptziel, einen rekordbrechenden 25. Grand Slam zu gewinnen, weshalb er sich darauf konzentrieren wird, für Roland Garros zwischen dem 18. Mai und dem 7. Juni wieder in Form zu kommen.

Die Auslosung für die Madrid Open findet nächsten Montag statt. Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sollen teilnehmen, aber es wäre nicht überraschend, wenn auch sie sich zurückziehen: Sinner wegen Überlastung an Matches und Alcaraz wegen der Handgelenksverletzung, die ihn bereits zum Rücktritt von den Barcelona Open zwang.