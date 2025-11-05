Breaking News: Xolo Maridueña schließt sich der Besetzung für One Piece Staffel 3 als Portgas D. Ace an

HQ

Wenn du dachtest, dass sich die Wogen der großen Namen, die sich der Besetzung der dritten Staffel von One Piece anschließen wollen (wie Mr. 2 vor ein paar Tagen), beruhigt haben, solltest du dich besser hinsetzen, bevor du weiterliest. Netflix hat heute einen weiteren Schauspieler für Staffel 3 der Live-Action-Serie bestätigt, und es ist ein echtes aktuelles Schwergewicht: Xolo Maridueña.

Richtig, der Star der Netflix-Serie Cobra Kai und des DC-Films Blue Beetle wird sich in die brüderliche Figur von Iñaki Godoys Monkey D. Ruffy, Portgas D. Ace verwandeln. Ace' spielt eine untergeordnete Rolle im zukünftigen Arabasta-Arc, in dem die Handlung der Strohhut-Abenteuer angesiedelt sein wird, dient aber als Aufhänger und Kontext für Ereignisse, die viel später eintreten und wie ein Schneeball, der den Berghang hinunterrollt, das gesamte One Piece -Universum erschüttern.

Wir können Ihnen nicht mehr sagen, wenn Sie den Manga oder die One Piece Anime-Episoden nicht verfolgen, aber der Hype um die Premiere dieser dritten Staffel von One Piece ist gerade exponentiell gestiegen.

