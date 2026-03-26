Breaking News: Mindestens ein Mitarbeiter wurde bei einem tödlichen Messerstecher in einem Pokémon-Center in Tokio getötet

HQ

Dieses geliebte Wahrzeichen Japans ist nach einem tödlichen Messerangriff im Pokémon-Center im Sunshine City-Komplex in Tokio, bei dem eine junge Mitarbeiterin ums Leben kam, zum Schauplatz einer Tragödie, wie der Sender TV Asahi (und über Reuters) berichtete.

Der Vorfall ereignete sich am Abend des 26. März um 19:16 Uhr Ortszeit, als ein Mann in seinen 20ern (angeblich mit zwei Messern bewaffnet) eine ebenfalls in ihren 20ern stehende Frau angriff, die im Laden arbeitete. Beide Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, doch tragischerweise überlebten keiner. Der Angreifer richtete die Messer nach dem Angriff auf sich selbst, und beide wurden innerhalb einer Stunde für tot erklärt.

Videos, die inzwischen online kursieren, zeichnen das chaotische und zutiefst beunruhigende Bild: Käufer und Mitarbeiter fliehen panisch vom Tatort, während Rettungsdienste den Sunshine City-Komplex überfluteten, einen der ikonischsten und am stärksten frequentierten Einkaufsorte Tokios.

Pokémon-Center (die offiziellen Einzelhandelsgeschäfte der Pokémon-Firma) sind voller Plüschtiere, Sammelkarten und dergleichen. Bis zu diesem Zeitpunkt hat die Polizei kein Motiv für den Angriff bekanntgegeben, und es bleibt unklar, ob sich Opfer und Täter kannten. Die Pokémon-Firma hat bisher keine öffentliche Stellungnahme veröffentlicht.

Wir werden diese Geschichte weiterhin verfolgen und aktualisieren, sobald weitere Informationen verfügbar sind...