Breaking Bad-Darsteller Bryan Cranston schnauzt Disney-Chef Bob Iger an

Wenn Sie in den letzten Wochen nicht unter einem Felsen gelebt haben, haben Sie wahrscheinlich gehört, dass in den USA gerade ein massiver Streik in der Filmindustrie stattfindet, an dem viele Schauspieler und Drehbuchautoren mit vollem Engagement teilnehmen. Einer von ihnen ist Bryan Cranston, der heute am besten als Walter White bekannt ist (aber für mich immer Tim Whatley sein wird) in der TV-Serie Breaking Bad.

Während eines gestrigen Streikmarsches in New York hielt Cranston eine flammende Rede, in der er unter anderem den scheinbar tauben Disney-CEO Bob Iger angriff, aber auch den Einsatz von KI kritisierte und die Notwendigkeit neuer Wirtschaftsmodelle für die gesamte Film- und Fernsehbranche hervorhob.

"Wir haben eine Botschaft an Herrn Iger [...] Ich weiß, Sir, dass Sie die Dinge durch eine andere Linse betrachten. Wir erwarten nicht, dass Sie verstehen, wer wir sind. Aber wir bitten Sie, uns zuzuhören und darüber hinaus auf uns zu hören, wenn wir Ihnen sagen, dass uns unsere Arbeitsplätze nicht weggenommen und Robotern überlassen werden. Wir werden nicht zulassen, dass ihr uns das Recht nimmt, zu arbeiten und einen angemessenen Lebensunterhalt zu verdienen. Und schließlich, und das ist das Wichtigste, werden wir nicht zulassen, dass Sie uns unsere Würde nehmen! Wir sind Gewerkschaft durch und durch, bis zum Ende!""Unsere Branche hat sich exponentiell verändert [...] Wir befinden uns nicht mehr im gleichen Geschäftsmodell wie noch vor 10 Jahren [...] Und doch, obwohl sie zugeben, dass dies die Wahrheit in der heutigen Wirtschaft ist, bekämpfen sie uns mit Zähnen und Klauen, um an demselben Wirtschaftssystem festzuhalten, das veraltet und veraltet ist! Sie wollen, dass wir einen Schritt zurück in die Vergangenheit machen. Das können und werden wir nicht tun."

