Breaking Bad-Star Dean Norris sagt, dass Twitter gehackt wurde, nachdem er über seine eigene Meme-Münze gepostet hatte

Mit dem Aufkommen von Promi-Meme-Coins scheint es so, als könne buchstäblich jeder von der Verlockung des schnellen Geldes angezogen werden. Wie Ben letzte Woche berichtete, hat sogar Melania Trump beschlossen, ihren eigenen Meme-Coin auf den Markt zu bringen, nur um Ihnen zu zeigen, wie beliebt diese Dinge sind.

Es schien, als wäre sogar Breaking Bad-Star Dean Norris von der Idee der Meme-Coins fasziniert, denn in einem inzwischen gelöschten Beitrag auf Twitter/X behauptete er, eine gemacht zu haben. Dean Norris stellte jedoch schnell klar, dass nicht er der Autor des Beitrags war und dass sein Konto gehackt worden war.

Norris' Twitter wurde schon einmal gehackt, und so überraschte es viele nicht, als sie herausfanden, dass es wieder passiert war. Norris ist nicht immer in den sozialen Medien aktiv, und so dauerte es eine kurze Zeit, bis er von dem Hack erfuhr, aber sobald er ihn meldete, war er gelöst.

Würden Sie eine echte Meme-Münze von Dean Norris kaufen?

