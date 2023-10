Breaking Bad-Schöpfer Vince Gilligan hat eine neue Sci-Fi-Serie für Apple TV+ in Arbeit

HQ

Mit Top-Serien wie Severance, Little America und Ted Lasso hat sich Apple TV+ in den letzten Jahren als starke Streaming-Plattform der Wahl etabliert.

Diese Reihe von Shows wird noch stärker werden, da Breaking Bad-Schöpfer Vince Gilligan eine neue Sci-Fi-Serie in Arbeit hat, die exklusiv für die Plattform sein wird. Die Serie soll mit Rhea Seehorn in der Hauptrolle gedreht werden und wird nächstes Jahr in New Mexico gedreht.

In einem Interview mit 'Variety' sagte Gilligan: "Ich würde das nicht als schwere Science-Fiction bezeichnen. Ich würde es milde Science-Fiction nennen. Aber im Kern hat es ein Sci-Fi-Element... Es wird Spaß machen und anders sein." Obwohl die Serie in Albuquerque spielt, wo Better Call Saul größtenteils gedreht wurde, ist es ein ganz anderes Albuquerque - im wahrsten Sinne des Wortes. "Die Welt ändert sich in der ersten Folge sehr abrupt", erklärt Gilligan. "Es ist die moderne Welt - die Welt, in der wir leben - aber sie ändert sich sehr abrupt. Und die Konsequenzen, die das hat, sorgen hoffentlich für Dramatik für viele, viele Episoden danach."

Freust du dich darauf, diese noch nicht betitelte Serie zu sehen?