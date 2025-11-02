Breaking Bad-Schöpfer deutet möglichen Neustart an: Es gibt immer neue Blickwinkel zu erkunden

HQ

Nach zwei der erfolgreichsten TV-Serien der Welt - Better Call Saul und Breaking Bad - könnte man leicht meinen, dass ihr Schöpfer zufrieden und zufrieden sein würde. Aber nein. Vince Gilligan ist definitiv offen dafür, in irgendeiner Form in das Breaking Bad-Universum zurückzukehren. Zumindest wenn es nach dem geht, was er dem Hollywood Reporter kürzlich in einem Interview erzählte. Er erklärt, dass es immer neue Blickwinkel und Charaktere zu erkunden gibt.

Gilligan erklärt weiter, dass eine brandneue Serie, die auf dem Universum von Breaking Bad basiert, etwas Neues und Frisches auf den Tisch bringen muss. Er will weder Material von Breaking Bad noch von Better Call Saul wieder aufwärmen. Er erwähnt sogar einen Neustart als Möglichkeit.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter sagte Gilligan:

"Es gibt viele Möglichkeiten, Breaking Bad neu zu starten und sogar Serien um Charaktere aus Better Call Saul herum aufzubauen. Wir haben in beiden Serien mit einer solchen Mörderreihe von Schauspielern gearbeitet. Ich war so gesegnet, mit diesen erstaunlichen Schauspielern zu arbeiten."

Gilligan stellte weiter klar, dass er trotz der Tausenden von Stunden, die er an Breaking Bad und Better Call Saul gearbeitet hat, immer noch nicht müde vom Universum ist.

"Ich habe 20 Jahre lang an 'Breaking Bad' und Better Call Saul mitgewirkt. Ich bin nicht müde davon. Ich bin nicht erschöpft davon. Aber ich bin bereit für einen Helden, zur Abwechslung, anstelle eines Bösewichts oder eines Antihelden. Die andere Sache ist, dass ich in Angst lebe, die Erinnerungen der Leute an beide Serien durcheinander zu bringen. Ich lasse lieber ein bisschen Geld auf dem Tisch liegen, ein bisschen Lust auf dem Tisch, ein bisschen Lust auf neue Breaking Bad-Geschichten."

"Ich will niemanden enttäuschen, aber ich enttäusche die Leute lieber, indem ich ihnen nicht mehr Breaking Bad gebe, als dass sie sagen: "Okay, Mann, das war ein wirklich großartiges mehrgängiges Menü, aber die letzte Portion in der Dessertschüssel war Hundescheiße. Jetzt habe ich einen schlechten Geschmack im Mund, und das ist alles, woran ich mich jetzt erinnere." Also will ich das nicht tun. Das will ich wirklich nicht tun."

Möchtest du mehr aus dem Breaking Bad-Universum sehen?