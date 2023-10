"Breaking Bad"-Schöpfer äußert sich zur Fortsetzung der Serie

Breaking Bad gilt als eine der besten TV-Serien aller Zeiten. Walter Whites Abstieg vom liebevollen Familienvater zum unmenschlichen Drogenbaron ist ein unglaublicher Charakterbogen, den man sich ansehen kann, und natürlich wollen die Fans immer mehr.

Im Gespräch mit Variety sprach der Schöpfer von Breaking Bad, Vince Gilligan, über die Möglichkeit oder das Fehlen einer Fortsetzungsserie. "Hin und wieder ertappe ich mich dabei, wie ich an diese Figuren denke und davon träume, was mit ihnen passiert wäre." Gilligan sagte auf die Frage, was seine Charaktere nach dem Ende der Serie machten.

"Wenn Breaking Bad endet, ist es überhaupt kein Happy End für diese Charaktere, aber es wird gezeigt, dass ihr Leben weitergeht. Ich würde gerne glauben, dass die Dinge für sie besser werden. Ich würde den Gedanken hassen, dass Walt Jr. in Walts Fußstapfen im Verbrechensgeschäft tritt. Das ist wahrscheinlich die Art von Dingen, die jemand in 10 oder 15 Jahren vorschlagen wird – Walter Jr. als Verbrecherboss aus Albuquerque, der dort Erfolg hat, wo sein Vater gescheitert ist."

Selbst wenn Gilligan glaubt, dass die Leute versuchen werden, in die Serie zurückzukehren, ist er im Moment sicherlich nicht an der Idee interessiert. "Das einzig Attraktive an dieser Idee ist, wieder mit RJ Mitte zu arbeiten, weil er ein wunderbarer Schauspieler und ein süßer Kerl ist. Aber das wäre verdammt deprimierend. Das wäre die falsche Lektion aus der Serie, wenn man überhaupt Lehren daraus ziehen kann", sagte Gilligan.

Wenn es eine Fortsetzung von Breaking Bad gäbe, wem sollte sie folgen?