Angeblicher Cyberangriff richtet sich gegen Spaniens Endesa und legt Daten von Millionen | BRUCH

Ein cyberkrimineller Bedrohungsakteur namens "spanien" hat die Verantwortung für eine große Datenpanne beansprucht, die Endesa, eines der größten Energieunternehmen Spaniens, betrifft und den Diebstahl persönlicher Informationen mit mehr als 20 Millionen Personen behauptet, so Hackmanac. Die Behauptungen tauchten am Montag auf und werden derzeit untersucht, bisher gibt es keine unabhängige Bestätigung.

Laut dem Bedrohungsakteur umfasst der kompromittierte Datensatz etwa 1,05 Terabyte über mehrere SQL-Dateien und soll hochsensible Daten wie IBAN-Bankdaten, nationale Identitätsnummern, Adressen, Kontaktinformationen und Kundenabrechnungsdaten enthalten. Wenn bestätigt, würde der Datenverstoß einen der bedeutendsten Cybervorfälle darstellen, die in den letzten Jahren den spanischen Energiesektor getroffen haben.

Die Warnung wurde von Hackmanac markiert, das angab, die Informationen seien aus öffentlich zugänglichen Clear- und Dark-Web-Quellen im Rahmen seines Frühwarnsystems gesammelt worden. Hackmanac betont, dass der Vorfall weiterhin unbestätigt ist und keine vertraulichen Daten von seinen Analysten heruntergeladen oder weiterverbreitet wurden. Behörden und Cybersicherheitsexperten werden voraussichtlich in den kommenden Stunden das Ausmaß und die Echtheit der Behauptungen bewerten, daher ist dies eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...

