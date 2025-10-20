Breaking: Amazon Web Services sind weltweit ausgefallen: Roblox und Fornite funktionieren derzeit nicht

HQ

In der letzten Stunde gab es Berichte über Fehler und Ausfälle auf den Servern von Amazon Web Services, die dazu führten, dass alle Dienste und das Hosting auf der ganzen Welt lahmgelegt wurden. AWS ist neben Azure einer der größten Anbieter von Servern im Internet, so dass viele Infrastrukturen und Webdienste betroffen sind. Anscheinend begann alles, als Berichte über Fehler auf Servern eingingen, die in der Region US-East-1 gehostet wurden.

Derzeit ist es unmöglich, in den Vereinigten Staaten auf Amazon-Dienste zuzugreifen, ebenso wie auf die Streaming-Plattformen Crunchyroll oder Prime Video oder soziale Netzwerke wie Goodreads oder Snapchat. Auch Videospiele wie Fortnite oder Roblox können dort keine Dienste anbieten, obwohl an der Wiederherstellung des Dienstes gearbeitet wird.

In Europa funktioniert die Amazon-Website weiterhin normal, aber einige Dienste wie Prime Video geben den Fehler 5004 aus, wenn Sie versuchen, Inhalte abzuspielen. Wir werden die Informationen zu diesem AWS-Ausfall weltweit weiter überwachen, bis die Dienste wiederhergestellt sind.