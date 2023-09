Brawlhalla x Der Tekken-Launch-Trailer ist so verrückt, wie du es vielleicht erwartest

HQ

Das sehr beliebte Free-to-Play-Kampffest Brawlhalla hat das Crossover-Spiel in letzter Zeit wirklich intensiviert, und mit Tekken ist jetzt ein neues gestartet. Devil Jin, Nina Williams und Yoshimitsu schließen sich den Kämpfen an und wir haben einen Launch-Trailer bekommen, um zu zeigen, was sie zu bieten haben.

Bereits im Mai wurde bekannt, dass Brawlhalla über 100 Millionen Spieler hatte und eine ganze Reihe großer Marken mit dem Spiel zusammengearbeitet haben. Tekken ist nicht das erste Kampfspiel, das dies tut, da eine Auswahl von Capcoms Street Fighter-Crew vor fast zwei Jahren in den Spaß eingestiegen ist.