Nach dem Crossover mit Tekken im September hat Ubisoft angekündigt, dass Charaktere aus SpongeBob Schwammkopf bald dem 2D-Brawler Brawlhalla beitreten werden. Am 29. November können die Spieler als SpongeBob, Patrick und Sandy kämpfen.

Die Nachricht wurde bei den Brawlhalla World Championships bekannt gegeben, die an diesem Wochenende in Atlanta stattfinden. Ein neuer Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt, wurde enthüllt und zeigt diese drei neuen Charaktere in Aktion: