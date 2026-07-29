Bravestone, Ruby Roundhouse und der Rest der Bande entkommen dem Spiel in Jumanji: Open World

In diesem Winter erwartet uns eine ganze Reihe von Kino-Highlights, denn am 18. Dezember kommen nicht nur Avengers: Doomsday und Dune 3 in die Kinos, sondern eine Woche später feiert auch der nächste Teil der Jumanji-Reihe Premiere.

Bekannt als Jumanji: Open World, wird dieses nächste Abenteuer die Besetzung und bekannte Charaktere wieder vereinen, wobei Dwayne Johnsons Dr. Smolder Bravestone, Karen Gillans Ruby Roundhouse, Jack Blacks Sheldon Oberon und Kevin Harts Franklin Finbar alle wieder zusammenkommen für ein Abenteuer, das sowohl in der wunderbaren Welt von Jumanji als auch in der realen menschlichen Welt spielt.

Die Prämisse ist im Grunde, dass Jumanji seine Spielkonsole verlässt und die Helden sowie eine Menge gefährlicher Wildtiere und Feinde in der örtlichen Stadt verwüsten - ein Problem, das die menschlichen Helden lösen müssen, indem sie sich mit den Videospiel-Pendants zusammentun und Jumanji wieder in seine digitale Form zurückbringen. Natürlich gibt es in Jumanji immer noch Abenteuer, mit einer überwiegend neuen Auswahl menschlicher Spieler, die in die Körper der heldenhaften Charaktere gesetzt werden und dabei die Handwerke dieser mächtigen Protagonisten lernen.

Die offizielle Zusammenfassung von Jumanji: Open World fügt hinzu: "Zu Weihnachten sind Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black und Karen Gillan in Jumanji: Open World wiedervereint, dem urkomischen letzten Teil der weltweit beliebten Action-Adventure-Trilogie. Unsere Helden sind den gefährlichen Dschungeln von Jumanji schon einmal entkommen, aber diesmal bricht Jumanji aus seiner Konsole aus und entfesselt sein Chaos in unserer Welt."

Unter der Regie von Jake Kasdan und nach einem Drehbuch von Kasdan, Jeff Pinker und Scott Rosenberg wird Jumanji: Open World am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) in den Kinos anlaufen. Unten könnt ihr euch den Trailer zum Film ansehen.