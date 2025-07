Bravest Studios entwickelt einen Rucksack, der wie AirPods aussieht.

HQ

Wenn du mit Bravest Studios vertraut bist, weißt du, dass dies ein Unternehmen ist, das alle Arten von geradezu schrecklichen Modestücken herstellt. Egal, ob es sich um Tribal-Print-Jots, Zehenslides oder Hulk-ähnliche Fußclogs handelt, die Liste geht weiter. Unabhängig vom Produkt sind es kaum Kleidungsstücke, die man unterwegs tragen kann, auch wenn sie definitiv unvergesslich sind.

Gleiches gilt für das neue Rucksackmodell. Er ist als AirPack bekannt, und wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen Rucksack, der so gestaltet wurde, dass er AirPods widerspiegelt... Ja, es ist ein Zubehör, das einem massiven AirPods-Gehäuse ähnelt, das zwei herausnehmbare, pillenähnliche Pods enthält, in denen man Gegenstände aufbewahren kann.

Insgesamt verspricht er 44 Liter Stauraum und ist gleichzeitig wasserdicht, verfügt über ein Laptopfach, einen Zwei-Wege-Reißverschluss und ist nur in Weiß erhältlich. Es ist auch ein stark limitiertes Produkt, da es eine vorgefertigte Charge von Lagerbeständen gibt, die nie wieder aufgefüllt werden, was bedeutet, dass ihr, wenn ihr eine dieser bizarren Taschen haben möchtet, unbedingt eine ergattern solltet, solange sie verfügbar ist.

Das genaue Veröffentlichungsdatum ist unklar, da Bravest einfach besagt, dass sie bald erscheinen. Wenn sie verkaufen, wird ihnen versprochen, schnell zu versenden, was bedeutet, dass sie sofort nach dem Kauf zur Lieferung geschickt werden.

