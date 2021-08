Bravely Default II bringt PC-Spielern kommende Woche beste JRPG-Unterhaltung

HQ

Bravely Default II wird nur noch wenige Tage lang Nintendo-Switch-exklusiv sein. Square Enix möchte das JRPG am 2. September auf dem PC veröffentlichen, vorerst nur auf Steam. Zum Funktionsumfang äußerte sich der Publisher bislang nicht, doch es gibt ein neues Video mit sehr hochaufgelöstem Gameplay-Material. Der Trailer zeigt euch aber leider so ziemlich alles, was in Bravely Default II auf euch wartet, deshalb solltet ihr euch überlegen, ob ihr den wirklich sehen wollt.

Im Spiel helft ihr den vier Helden des Lichts bei der Suche nach vier verlorengegangenen Elementarkristallen. Bravely Default II überzeugt in erster Linie mit seinem ausgeprägten Jobsystem, das durch euren Spielfortschritt ganz neue Dimensionen annimmt. Der Titel hat gerade für Taktik-Fans einiges auf Lager, wie wir euch in unserer Kritik verraten.