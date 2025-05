Bratz go weltweit in kommender Rhythmus- und Tanz-Lebenssimulation

Wir können uns immer darauf verlassen, dass der Verlag Outright Games im Herbst eine Sammlung von Titeln liefert, die sich an jüngere Leute und Kinder richten, und dieses Jahr ist sicherlich keine Ausnahme. Es wurde gerade bestätigt, dass wir in Zusammenarbeit mit dem Entwickler MGA Entertainment im September mit einem neuen Bratz-Spiel rechnen können, wobei es sich um einen Titel handelt, der Rhythmus und Tanz mit Mode- und Lebenssimulationselementen kombiniert.

Es ist als Bratz: Rhythm and Dance bekannt und es ist ein Spiel, in dem die ikonischen Puppen für ein weltweites Abenteuer zusammenkommen. Ein Teil des Gameplays dreht sich um ein Rhythmustanz-Setup, bei dem die Charaktere zu einer Sammlung von 20 ikonischen Songs aus dem Bratz-Universum tanzen und dann weiter darauf aufbauen können, indem sie sich als Teil des Kerns Story Mode an Modenschauen und erkundbaren Abenteuern beteiligen können.

Das Spiel wird sogar einen lokalen Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler unterstützen, und zusätzlich zu über 400 Kleidungsstücken, die du sammeln und zur Anpassung des Bratz verwenden kannst, kannst du auch als Cloe, Yasmin, Sasha und Jade spielen und eine Sammlung anderer Lieblingsgesichter der Fans treffen, sei es Kumi, Felicia, Nevra, Roxxi, Burdine Maxwell und die Tweevils.

In der Pressemitteilung heißt es: "In den Rollen von Cloe, Yasmin, Sasha und Jade können die Fans in die Rolle des Bratz-Pakets schlüpfen, wenn sie auf den Laufsteg gehen, um wilde neue Looks und Bewegungen zu präsentieren. Stolziere mit Freunden im Party-Modus herum, der drei einzigartige Rhythmus-Spielformate für bis zu 4-Spieler-Multiplayer bietet, und nimm an einem globalen Modewettbewerb im Einzelspieler-Story-Modus teil, bei dem die Spieler sechs Städte erkunden können, darunter London, Tokio und die Bratz-Heimatstadt Stilesville, während sie die heißesten Modetrends der Einheimischen entdecken und Münzen sammeln, um neue Outfits zu kaufen."

Bratz: Rhythm and Style wird am 12. September 2025 für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen, und ihr könnt euch den Ankündigungstrailer des Spiels unten ansehen.