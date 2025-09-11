Brasiliens Oberster Gerichtshof erreicht Mehrheit für Verurteilung von Jair Bolsonaro wegen Putschversuchs

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der Oberste Gerichtshof Brasiliens ein wegweisendes Urteil gegen den ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro gefällt hat, indem er entschied, dass er sich verschworen hat, die Wahl 2022 zu kippen und sich an die Macht zu klammern. Das Urteil, das von einer Mehrheit der Richter gefällt wurde, macht ihn zum ersten Ex-Staatsoberhaupt des Landes, das der Untergrabung der Demokratie für schuldig befunden wurde. Bolsonaro, der bereits in einem anderen Fall unter Hausarrest steht, wartet nun auf seine Verurteilung, die ihn für Jahre vom politischen Leben ausschließen könnte. Vorerst bleibt abzuwarten, wie das Urteil vollstreckt wird und wie es die politische Landschaft vor den nächsten Wahlen prägen wird. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!