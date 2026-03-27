Brasiliens Niederlage gegen Frankreich im Freundschaftsspiel zeigt laut brasilianischen Journalisten den Qualitätsunterschied zwischen den beiden Teams.

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Brasilien verlor am Donnerstag in einem Freundschaftsspiel mit 1:2 gegen Frankreich, obwohl es fast 40 Minuten lang gegen zehn Spieler spielte, als Upamecano die Rote Karte sah. Kylian Mbappé und Hugo Ekitike sorgten für den Sieg, während Gleison Bremer ein Comeback für Brasilien versuchte, das trotz ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit nie gelang. Es war nur ein Freundschaftsspiel, aber das Ergebnis war ein Eimer kaltes Wasser für Brasilien, das von Frankreich überwältigt wurde, und zeigte, dass Brasilien unter Ancelotti noch weit von dem Niveau entfernt ist, auf dem sie spielen sollten.

Brasilianische Reporter berichteten, dass das Spiel Unterschiede zwischen den beiden Teams aufwies. Alexandre Alliatti, Kolumnist von Globo Esporte (über RMC Sport), sagte, dass Frankreich nicht nur eine überlegene Spielergruppe habe, sondern "mit viel größerer Präzision agiert als das brasilianische Team, was sich an der offensiven Spontaneität des europäischen Teams zeigt. Manchmal schienen die Gegner bei Passwechseln mit geschlossenen Augen spielen zu können."

Er fügte hinzu, dass vielleicht keiner der am Donnerstag eingesetzten Verteidiger Startelf bei der Weltmeisterschaft sein wird, und ein anderer Kolumnist der brasilianischen Zeitung stimmt zu: "Der Qualitätsunterschied zwischen Frankreich und Brasilien war bereits vor dem Spiel ein offenes Geheimnis", und die "Enthüllung war beunruhigend für die brasilianische Mannschaft, die es nicht wirklich geschafft hat, ihre Gegner zu dominieren".