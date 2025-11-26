Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro beginnt eine 27-jährige Haftstrafe wegen des Putschversuchs 2022

HQ

Der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat begonnen, eine 27-jährige Haftstrafe zu verbüßen, weil er einen gescheiterten Putsch angeführt hatte, um nach der Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2022 an der Macht zu bleiben.

Richter Alexandre de Moraes entschied, dass Bolsonaro sich im Hauptquartier der Bundespolizei aufhalten wird, wo er seit seiner vorsorglichen Festnahme am Samstag festgehalten wird, und begründete damit Bedenken hinsichtlich des Fluchtrisikos.

Der 70-Jährige, der seit August unter Hausarrest stand, wird isoliert von anderen Insassen in einem 12 Quadratmeter großen Zimmer mit Bett, privatem Badezimmer, Klimaanlage, Fernseher und Schreibtisch bleiben.

Bolsonaros Anwälte hatten aus gesundheitlichen Gründen Hausarrest beantragt, doch das Gericht wies die Berufung zurück. Die Behörden wiesen auch seine Behauptung zurück, dass "Halluzinationen" ihn Anfang dieser Woche dazu gebracht hätten, an seinem elektronischen Fußfessel zu manipulieren.

Versuch, Brasiliens Demokratie zu stürzen

Bolsonaro und mehrere Verbündete wurden von einem Gremium des Obersten Gerichtshofs verurteilt, weil sie nach seiner Wahlniederlage versucht hatten, die brasilianische Demokratie zu stürzen. Der angebliche Plan umfasste Pläne, Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, Vizepräsident Geraldo Alckmin und Richter Alexandre de Moraes zu töten sowie Anfang 2023 einen Aufstand anzustiften.