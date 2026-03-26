Brasilien stellt das erste Überschall-Kampfflugzeug vor, das im Inland gebaut wurde

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Brasilien hat sein erstes Überschall-Kampfflugzeug vorgestellt, das im Land montiert wurde, und ist damit die erste Nation in Lateinamerika, die diesen Meilenstein erreicht hat.

Das Flugzeug, ein mit Saab entwickeltes Gripen-Modell, wurde in einer Embraer-Anlage im Bundesstaat São Paulo vorgestellt.

Das Projekt geht auf eine Vereinbarung aus dem Jahr 2014 zurück, die den Technologietransfer und die lokale Produktion von 15 von 36 von Brasilien bestellten Jets umfasste.

Saab erklärte, dass die brasilianische Produktionslinie auch als Exportzentrum dienen könnte, basierend auf dem Interesse regionaler Partner wie Kolumbien.

Dies unterstreicht Brasiliens wachsende Ambitionen in der militärischen Luftfahrt und stellt es in eine ausgewählte Gruppe von Ländern, die in der Lage sind, Überschallkampfjets zu bauen.