Brasilianischer Spieler verklagt den Fußballverein auf unbezahlte Löhne, der Verein reagiert mit grausamen "Highlight-Video" seiner Fehler

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Amazonas FC, ein Fußballverein, der 2019 gegründet wurde und nun in der dritten brasilianischen Liga spielt, hat den Abgang eines Spielers, des Verteidigers Léo Coelho, bekannt gegeben und vier Clips veröffentlicht, die nur seine Fehler zeigten, die zu Gegentoren führten. In der Bekanntgabe dankte der Verein dem Spieler für seine "Hingabe, Professionalität und sein Engagement auf und neben dem Spielfeld" und "wünschte dem Athleten Erfolg in den bevorstehenden Herausforderungen seiner Karriere", wobei er schrieb, dass er zwei Tore in 39 Spielen erzielt habe... während sie ihn öffentlich demütigte.

Der grausame Schachzug des Vereins erfolgt, nachdem Coelho nach nur einem Jahr beschlossen hatte, den Vertrag selbst zu kündigen und die Zahlung ausstehender Löhne gefordert hatte. Er behauptet, der Verein schulde ihm 8,1 Millionen Reais, also 1,4 Millionen Euro, für fünf Monate unbezahltes Gehalt und Zahlungen für das Imagerecht.

Laut L'Équipe haben über One Football andere Spieler ähnliche Fälle gegen den Verein, der ebenfalls finanziell mit FIFA-Transfersperren zu kämpfen hat.