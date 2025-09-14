Brasilianische Musikikone Hermeto Pascoal stirbt im Alter von 89 Jahren

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Brasilien mit dem Tod von Hermeto Pascoal, der den berühmten Spitznamen "Der Zauberer" trug, eine seiner einfallsreichsten musikalischen Stimmen verloren hat. Pascoal, der dafür bekannt ist, alltägliche Klänge in Musik zu verwandeln, zog das Publikum weltweit mit seinen einfallsreichen Kompositionen und der Beherrschung mehrerer Instrumente in seinen Bann. Von der Zusammenarbeit mit Jazzlegenden bis hin zum Experimentieren mit ungewöhnlichen Objekten als Instrumente verwischte er immer wieder die Grenzen zwischen den Genres. Geboren im Nordosten Brasiliens, stieg er aus bescheidenen Verhältnissen auf, um der Musik einen globalen Stempel aufzudrücken und Generationen von Künstlern mit seiner furchtlosen Kreativität zu inspirieren. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Los!