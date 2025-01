Brangelina erzielt nach achtjährigem Scheidungskampf endlich eine Einigung

HQ

Es gibt nur noch wenige hochkarätige und rücksichtslose Scheidungen, die Hollywood auf die gleiche Weise erschüttert haben wie die von Brangelina, der ehemaligen Ehe von Brad Pitt und Angelina Jolie. Die beiden A-Promis beschlossen 2016, sich zu trennen, nachdem Jolie behauptet hatte, Pitt habe ihre Adoptivkinder in einem Privatjet missbraucht, und seitdem sind die beiden in den folgenden acht Jahren in einen Scheidungsstreit verwickelt, einen der längsten in der Geschichte Hollywoods.

Aber um das Jahr 2024 zu kapitulieren und das neue Jahr einzuläuten, haben sich die beiden endlich geeinigt und diese Gemeinheit ad acta gelegt... teilweise. Laut Sky News wurden zwar noch keine Gerichtsdokumente eingereicht, aber Jolies Anwalt James Simon hat sich gemeldet und erklärt, dass "dies nur ein Teil eines langen Prozesses ist, der vor acht Jahren begonnen hat" und dass "sie erleichtert ist, dass dieser eine Teil vorbei ist".

Wie die verschiedenen Vermögenswerte, die das Paar teilte, aufgeteilt werden, bleibt abzuwarten, und ehrlich gesagt, wenn man sich an diesem ersten Abschnitt des Prozesses orientiert, sollten wir wahrscheinlich nicht den Atem anhalten, wenn wir weitere Informationen über dieses Scheidungsverfahren hören.

