Brands Hatch kostenlos zu Forza Motorsport hinzugefügt

HQ

Das Häufigste, wenn Spiele mehr Inhalte erhalten, ist, dass die Dateigrößen wachsen, oft auf ein halbwegs unüberschaubares Niveau. Aber mit Update 7 macht Turn 10 genau das Gegenteil. Sie haben zusätzliche Inhalte hinzugefügt und gleichzeitig die Dateigröße (was ist das für eine Zauberei?) um 25 Gigabyte für Xbox und 29 Gigabyte für PC reduziert.

Schön natürlich, aber das Aufregendste an dem Update ist, dass es einige nette neue Inhalte bietet, wobei die britische (West Kingsdown) Strecke Brands Hatch die größte Attraktion ist - und das angenehmerweise völlig kostenlos. Eine weitere Neuigkeit ist, dass Retro Racers Tour dem Karrieremodus hinzugefügt wurde, drei neue Autos für alle mit Car Pass verfügbar sind und es auch einige grafische Verbesserungen gab.

Wenn ihr mehr über Update 7 erfahren wollt, findet ihr alles dazu auf Forza.net und ihr könnt mehr über die spielbezogenen Korrekturen lesen, die im neuen Trailer vorgenommen wurden.

HQ