Brandon Sandersons Mistborn-Adaption erleidet einen Rückschlag

HQ

Der mit Spannung erwartete Mistborn-Film, der auf Brandon Sandersons epischer Fantasy-Serie basiert, ist offiziell auf ein Hindernis gestoßen. In seinem jährlichen Blogbeitrag "State of the Sanderson" enthüllte Sanderson, dass das Projekt zum Stillstand gekommen ist, obwohl es in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht hat. Der Film, der mit seiner filmischen Eröffnungsszene wie geschaffen für die große Leinwand wirkte, befand sich seit über einem Jahrzehnt in der Entwicklung. Es gelang jedoch nicht, einen Produktionsvertrag mit einem großen Studio abzuschließen, so dass sich die Fans fragten, ob sie die Welt von Scadrial jemals auf der Leinwand sehen werden.

Laut Sanderson war die Mistborn-Adaption in die Endphase der Vorproduktion vorgedrungen, bevor sie schließlich verworfen wurde. Trotz Entwicklungsangeboten war kein Studio bereit, grünes Licht für das Projekt zu geben. Sanderson drückte seine Enttäuschung aus und merkte an, dass das Projekt mit den Schauspielern bereits bis zum Drehbuch fortgeschritten war, aber aufgrund mangelnder Unterstützung des Studios auseinanderfiel. Die Fans sind entmutigt, aber Sanderson hofft weiterhin auf zukünftige Adaptionen in seinem Cosmere-Universum.

Auch wenn der Mistborn-Film vorerst auf Eis gelegt wird, bleibt die Serie ein Eckpfeiler von Sandersons Cosmere-Universum. Die Fans hoffen immer noch, dass die Geschichte es eines Tages auf die große Leinwand schaffen wird, vor allem, da die bevorstehenden Adaptionen von Stormlight Archive in Arbeit sind. Im Moment steht das Mistborn-Projekt jedoch wieder am Anfang. Glaubst du, dass Hollywood die Mistborn-Saga jemals voll und ganz annehmen wird, oder ist sie dazu bestimmt, eine verpasste Chance zu bleiben?