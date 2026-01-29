Brandon Sandersons Cosmere-Bücher werden bei Apple zu einer riesigen Film- und TV-Franchise verwandelt

Pass auf Game of Thrones und Harry Potter auf, es sieht so aus, als hätten wir einen neuen großen Fantasy-Namen in der Stadt. Nun, wenn Sie ein begeisterter Leser sind, ist er wahrscheinlich kein neuer Name für Sie, aber endlich werden einige von Brandon Sandersons berühmtesten Werken als Filme und Fernsehserie umgesetzt.

Apple ist es gelungen, die Rechte an Sandersons gesamtem Cosmere-Universum zu sichern, was Quellen aus dem Umfeld dem Hollywood Reporter als "beispiellosen Deal" bezeichneten. Die ersten Projekte, die in Betracht gezogen werden, sind eine Mistborn Filmreihe und eine Fernsehserie, die die Geschichte von The Stormlight Archive verfolgt.

Die Stormlight Archive-Show hat bereits Produzenten in Blue Marble. Berichten zufolge traf sich Sanderson mit den Chefs der größten Studios Hollywoods bezüglich der Adaptionen seiner Werke, und bei Apple wurde ihm ein seltenes Maß an Kontrolle über die Bildschirmdarstellungen der Cosmere-Bücher eingeräumt.

Sanderson wird während der Entwicklung des Projekts schreiben, produzieren und beraten und seine persönliche Zustimmung zu vielen Aspekten geben. Weder J.K. Rowling noch George R.R. Martin hatten das gleiche Privilegium, aber das zeigt einen klaren Glauben an Sandersons Werk aus Hollywood.