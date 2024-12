Brandon Sandersons Adaptionen gedeihen auch nach der Absage von Mistborn weiter

HQ

Brandon Sanderson ist zu einem bekannten Namen in der Fantasy-Literatur geworden, bekannt für seine unglaubliche Produktivität und Transparenz gegenüber den Fans über seine Projekte. Der diesjährige State of the Sanderson offenbarte sowohl aufregende Entwicklungen als auch Enttäuschungen für die Fans, die seine Werke unbedingt adaptiert sehen wollten. Während der mit Spannung erwartete Film "Mistborn: The Final Empire" offiziell auf Eis gelegt wurde, machen einige seiner anderen Werke stetige Fortschritte im Adaptionsprozess.

Zu den vielversprechendsten Projekten gehören Skyward, das sich derzeit für eine TV-Serie in der Entwicklung befindet, und Tress of the Emerald Sea, das vielleicht bald in einer Zeichentrickserie adaptiert wird. Snapshot, eine eigenständige Novelle, macht ebenfalls Fortschritte in Richtung eines Piloten, wobei MGM die Führung übernimmt. Obwohl die Mistborn-Serie ursprünglich für eine Verfilmung vorgesehen war, hat die Absage Diskussionen über eine mögliche Neuauflage als TV-Serie ausgelöst.

Werden die Fans bei all diesen aufregenden Entwicklungen bald mehr von Sandersons weitläufigem Universum auf der Leinwand sehen? Welche anderen Bücher aus seinem beeindruckenden Portfolio würden Sie gerne als nächstes adaptiert sehen?