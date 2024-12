Brandon Sanderson wird erst 2031 neue Bücher für das Stormlight Archive veröffentlichen

HQ

Brandon Sanderson, der Kopf hinter dem Cosmere-Universum, hat angekündigt, dass er sich nach der Veröffentlichung von Wind and Truth für eine Weile von The Stormlight Archive zurückziehen wird. In seinem jährlichen Blogbeitrag "State of the Sanderson" teilte er mit, dass es an der Zeit ist, eine Verschnaufpause von der monumentalen Aufgabe zu nehmen, sein Hauptwerk zu schreiben, auf das er sich in den letzten 15 Jahren konzentriert hat. Auch wenn die Nachricht die Fans ein wenig niedergeschlagen zurücklässt, hat sie einen Silberstreif am Horizont.

Sanderson bestätigte, dass es für den Rest des Jahrzehnts keine Stormlight Archive-Romane mehr geben wird, wobei der nächste große Teil der Serie wahrscheinlich im Jahr 2031 erscheinen wird. Stattdessen plant er, sich anderen Projekten zuzuwenden, darunter die Fertigstellung der Elantris-Saga und das Eintauchen in die Nebelgeborenen-Trilogie von Ära 3. Aber keine Sorge – es wird immer noch etwas geben, auf das man sich freuen kann: Ein neuer Begleitroman, Horneater, ist für 2026 geplant, der im vierten Buch von The Stormlight Archive spielt.

Während sich das Warten für Stormlight-Fans lang anfühlen mag, eröffnet Sandersons Wechsel zu anderen Serien viele Möglichkeiten, den Rest seines umfangreichen Cosmere-Universums zu erkunden. Wir können uns also auf viel mehr Brandon Sanderson freuen.

Welches der Bücher von Brandon Sanderson ist Ihr Lieblingsbuch?