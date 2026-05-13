Brandon Clarke, NBA-Spieler der Memphis Grizzlies, stirbt im Alter von 29 Jahren an einem Verdacht auf eine Überdosis

HQ

Brandon Clarke, ein 29-jähriger kanadischer Basketballspieler der Memphis Grizzlies in der NBA, ist unerwartet verstorben, wie sein Team und seine Familie bestätigten. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben, aber es wird vermutet, dass es eine Überdosis war, da Sanitäter, die zu seinem Haus in San Fernando Valley gerufen wurden, Drogenutensilien zu Hause fanden.

Clarke sollte nach seiner Festnahme am 1. April in Arkansas wegen Geschwindigkeitsüberschreitung und Besitzes einer kontrollierten Substanz bei der Anhörung erscheinen.

"Wir sind untröstlich über den tragischen Verlust von Brandon Clarke. Brandon war ein herausragender Teamkollege und ein noch besserer Mensch, dessen Einfluss auf die Organisation und die größere Memphis-Gemeinschaft nicht vergessen wird", erklärten die Grizzlies in einer Stellungnahme.

Clarke spielte seine gesamte Karriere bei den Grizzlies, obwohl er zunächst im Draft 2019 von den Oklahoma City Thunder als 21. Gesamtpick ausgewählt wurde, später an die Grizzlies verkauft und im Sommer desselben Jahres zum MVP der NBA Summer League gewählt wurde. Eine Reihe von Knie- und Wadenverletzungen verhinderte, dass er in der Saison 2025/26 mehr als zweimal spielte.

"Als eines der am längsten amtierenden Mitglieder der Grizzlies war Brandon ein beliebter Teamkollege und Anführer, der das Spiel mit enormer Leidenschaft und Durchhaltevermögen spielte. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten Brandons Familie, Freunden und der Grizzlies-Organisation", sagte Adam Silver, NBA-Kommissar.