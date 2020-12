Brandneues Video zum Sci-Fi-Shooter Outriders

You're watching Werben

Am 2. Februar 2021 soll das actionreiche Outriders auf Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen, die Stadia-Version ist für einen späteren Zeitpunkt 2021 angekündigt. Der Koop-Shooter ist in einem Sci-Fi-Setting angesiedelt und wird gemeinsam von People Can Fly (Bulletstorm, Gears of War: Judgment) und den Square Enix External Studios (Sleeping Dogs, Just Cause) entwickelt. Ein neuer Trailer namens "Mantras des Überlebens" stimmt auf die baldige Veröffentlichung ein, in einer Pressemeldung erklärt Publisher Square Enix:

"Der neue Game Awards-Trailer präsentiert die Mantras des Überlebens - einen Leitfaden, der den Spielern zeigt, wie sie als Menschen mit Superkräften auf dem erbarmungslosen Planeten Enoch bestehen können. Denn dort gilt: Zum Überleben muss man das Schicksal selbst in die Hand nehmen und aggressiv denken.



Powers On Tap - Spieler dominieren das Schlachtfeld mit zerstörerischen Kräften. Die Abklingzeiten sind kurz und sie sollten von ihren Kräften ausgiebig Gebrauch machen. Es wäre ein Fehler, sich nur auf die Waffen zu verlassen!



Kill To Heal - Alle Outriders heilen sich, indem sie Schaden verursachen. Auf Enoch gibt es keine Medkits, Spritzen oder Lebensregeneration. Aggressivität ist der Schlüssel, um in den Schlachten zu überleben und Erfolg zu haben.



Cover's For Cowards - In Deckung zu gehen wird niemanden in OUTRIDERS retten, sie verschafft einem nur Zeit. Mit dem stärksten Ausrüstungsset stürzt man sich kopfüber in den Kampf!



Think Aggressive - Nur mit dieser Philosophie gibt es eine Überlebenschance. Auf den Schlachtfeldern Enochs ist Selbstvertrauen alles, und ein aggressiver Spielstil ist entscheidend auf dem Weg zum Erfolg."



Hier geht es zum Video:

