Brandneues Video zeigt alptraumhafte Gegner aus Returnal

Am 30. April wird Returnal exklusiv auf der Playstation 5 veröffentlicht. In einem neuen Trailer zeigen die finnischen Entwickler Housemarque verschiedene Gegnertypen. Laut einer Pressemeldung "dienten vor allem für die organischen Gegner wie Parasiten biolumineszente Lebewesen der Tiefsee als Inspirationsquelle". Zudem soll jede Form von Widersacher "ein individuelles Angriffsmuster bieten".

Im Third-Person-Shooter mit Roguelike-Elementen findet sich Protagonistin Selene in einer grausigen Zeitschleife wieder. Jedes Mal, wenn sie stirbt, wird sie in der Zeit an einen Punkt kurz vor ihrem Ableben zurückgeschleudert. Nicht nur die Umgebung, auch das auffindbare Arsenal an Waffen und Ausrüstung soll sich mit jedem Tod verändern.

Zum Video: