Brandneues Borderlands 4 Gameplay mit einer Kammer-Mission und einem Bosskampf mit Vex der Sirene

HQ

2K Games und Gearbox geben Borderlands 4 den letzten Schliff. Pünktlich zum Ende des Sommers werden wir das neue Abenteuer auf dem Planeten Kairos auf PS5, Xbox Series X/S und PC sowie zu einem späteren Zeitpunkt auf Nintendo Switch 2 spielen können. Letzten Mittwoch haben wir euch von unseren praktischen Eindrücken mit dem Spiel erzählt, die sich speziell auf die Erkundung der neuen, nahtlosen Welt konzentriert haben.

Heute können wir euch etwas anderes aus dem Spiel zeigen: eine fortgeschrittenere Datei, die euch jede Menge Action in einer Kammer-Mission und schließlich einen Bosskampf zeigt. In diesem Gameplay haben wir die neue Sirene Vex gespielt, die ihre Verwandlung und ihre Fähigkeiten im Kampf gegen Gegnerrunden zeigt. Zum Schluss konzentriert sich der Chef auf eine der Neuerungen, einen Enterhaken: Wir mussten ihn benutzen, um uns an der Decke festzuhalten, da der Boden gefährlich war.

Diese Bewegung wird nicht nur nützlich sein, um die größeren und vertikaleren Karten flinker zu erkunden, sondern auch für den Kampf, wie in diesem Stück Borderlands 4 Gameplay zu sehen ist. Gearbox hofft, dass dies eines der Schlüsselmerkmale sein wird, um Borderlands 4 zu etwas Besonderem zu machen, wie sie uns in einem Interview erzählt haben.