Brand in einem Nachtclub in Nordmazedonien fordert mehr als 50 Todesopfer Mehr als 100 weitere Menschen werden verletzt, nachdem pyrotechnische Sprengsätze in Kocani eine Katastrophe ausgelöst haben.

HQ In den frühen Morgenstunden des Sonntags, gegen 3 Uhr morgens, wurde die friedliche Stadt Kocani in Nordmazedonien von einem verheerenden Feuer im Nachtclub Pulse erschüttert, einem beliebten Veranstaltungsort im Herzen der Stadt. Was als Party begann, wurde zu einer Tragödie, als Funken von pyrotechnischen Sprengkörpern die Decke in Brand setzten und den Veranstaltungsort in Flammen aufgingen. Das Feuer forderte das Leben von über 50 Menschen und über 100 Verletzte, darunter mehrere Minderjährige, von denen viele schwere Verbrennungen erlitten. Rettungsteams arbeiteten unermüdlich, während die Feuerwehrleute den Rauch und die verkohlten Überreste des Gebäudes bekämpften. Später drückte Ministerpräsident Hristijan Mickoski seine Trauer aus, bezeichnete den Verlust so vieler junger Menschen als irreparabel und forderte Unterstützung für die betroffenen Familien. Kocani, Nordmazedonien. 16. März 2025 // Shutterstock