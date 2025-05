Branchenveteranin Jade Raymond verlässt die Sony-eigenen Haven Studios

HQ

Nachdem Google den Stecker bei Stadia gezogen hatte, verließ die ehemalige Ubisoft-Veteranin Jade Raymond das Unternehmen und gründete 2021 ihr eigenes Studio namens Haven Studios. Sie entwickelte ein Live-Service-Spiel namens Fairgames für Sony, und nur ein Jahr später kaufte Sony den Entwickler.

Im Jahr 2023 haben wir einen ersten Blick auf den Titel geworfen, der ein etwas zurückhaltendes, von Payday inspiriertes Actionspiel zu sein scheint. Aber im Herbst 2023 kamen die ersten Berichte, dass mehrere der von Sony gestarteten Live-Service-Projekte ins Stocken gerieten, mehrere Spiele abgesagt wurden, obwohl große Ressourcen in sie gesteckt worden waren, und im Jahr 2024 wurde der Ultra-Monster-Flop Concord veröffentlicht, der für Sony zu einer sehr teuren Lektion wurde.

Deshalb zogen nur wenige eine Augenbraue hoch, als vor einigen Monaten berichtet wurde, dass Sony wegen seiner verbleibenden Live-Service-Titel kalte Füße bekommen hatte und dass Fairgames auf 2026 verschoben wurde. Nun kommen weitere unheilvolle Anzeichen, denn Bloomberg berichtet, dass Jade Raymond das von ihr einst gegründete Studio verlassen hat.

Eine Erklärung wird nicht gegeben, aber es liegt wohl nicht daran, dass Raymond so glücklich ist und alles so gut läuft, dass sie abrupt ihren eigenen Spieleentwickler verlässt. Hoffentlich werden wir in den kommenden Tagen mehr erfahren, einschließlich der Frage, ob Fairgames noch in Arbeit ist oder ob das Spiel trotz vier Jahren Entwicklungszeit und einem Studio-Buyout in Gefahr ist, abgesetzt zu werden.

Was denkst und fühlst du zu all dem?