Branchenveteran John Carmark hat Metas Reality Labs verlassen

Bereits 2013 trat der legendäre John Carmark, Mitbegründer von id Software und Programmierer bei Doom and Quake, als Chief Technical Officer der Firma Oculus bei, die für ihr VR-Headset Oculus Rift bekannt ist. Ein Jahr später wurde Oculus von Meta (damals Facebook) gekauft, aber Carmark behielt seine Rolle bei den heutigen Reality Labs, wenn auch ab 2019 in geringerer Kapazität und zu reduzierten Stunden als beratender CTO.

Nun hat Carmark das Unternehmen komplett verlassen und sich auch entschlossen, sein vollständiges Kündigungsschreiben an die Mitarbeiter von Reality Labs auf Facebook zu posten .

Während Carmarck die Meta Quest 2 als "fast genau das lobt, was ich von Anfang an sehen wollte - mobile Hardware, Inside-Out-Tracking, optionales PC-Streaming, 4k (ish) Bildschirm, kostengünstig", ist er auch sehr kritisch darüber, wie die Dinge in Reality Labs laufen.

"Wir haben eine lächerliche Menge an Menschen und Ressourcen, aber wir sabotieren uns ständig selbst und verschwenden Mühe. Es gibt keine Möglichkeit, dies zu beschönigen; Ich denke, unsere Organisation arbeitet mit der Hälfte der Effektivität, die mich glücklich machen würde. Einige mögen spotten und behaupten, dass es uns gut geht, aber andere werden lachen und sagen: "Die Hälfte? Ha! Ich bin bei Vierteleffizienz!" ", schreibt Carmark.

In den letzten Jahren hat Meta Milliarden von Dollar in Forschung und Entwicklung bei Reality Labs gesteckt, in der Hoffnung, ihre Vision eines VR-gesteuerten "Metaverse" zu verwirklichen, bisher mit begrenzten Ergebnissen.

