Branchenanalyst: Es wird erwartet, dass sich die PS5 in diesem Jahr besser verkaufen wird als die Switch 2

HQ

Da die Leaks und Gerüchte von Tag zu Tag bekannter werden, erwarten wir bald eine Ankündigung für die Nintendo Switch 2, die in diesem Jahr vollständig veröffentlicht werden soll. Doch selbst wenn eine brandneue Konsole auf den Markt kommt, könnte Nintendo in diesem Jahr nicht in der Lage sein, die meisten Hardware-Einheiten zu verkaufen.

Das sagt Mat Piscatella von Circana, der auf Bluesky schrieb, dass er einige Hardware-Engpässe für die Switch 2 vorhersieht. "Wir gehen davon aus, dass es nach einem deutlichen frühen Nachfrageschub für mehrere Monate zu Hardware-Einschränkungen kommen wird", schreibt er. "Und die verkauften Einheiten werden natürlich von den Fertigungskapazitäten abhängen und werden. Ich erwarte immer noch, dass die PlayStation 5 im Laufe des Jahres den ersten Platz bei den insgesamt verkauften Hardwareeinheiten in den USA einnehmen wird."

Da wir acht Jahre auf die Veröffentlichung der Nintendo Switch gewartet haben, wird diese frühe Nachfrage in der Tat etwas sein, mit dem man rechnen muss. Selbst wenn Nintendo sich auf die Nachfrage vorbereitet hat, müssen wir abwarten und sehen, ob sie der Aufgabe gewachsen sind, so viele Switch 2 zu verteilen, wie sie bestellt bekommen.