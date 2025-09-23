Brainiac soll der Hauptbösewicht in James Gunns Man of Tomorrow sein

Nach dem Erfolg von Superman hat Gunn nun den nächsten Film im Blick – er wurde als Man of Tomorrow bestätigt. Es wird jedoch keine direkte Fortsetzung sein, sondern der nächste Schritt in der sogenannten "Superman-Saga" mit Lex Luthor in seiner ikonischen grün-lila Kampfrüstung. James Gunn teilte kürzlich in den sozialen Medien ein Bild des zweiten Entwurfs des Drehbuchs, von dem viele Fans glauben, dass es den Auftritt des klassischen Bösewichts Brainiac als Hauptantagonisten des Films andeutet.

Könnte das bedeuten, dass Superman sich tatsächlich mit Lex Luthor zusammentun muss, um Brainiac und die massive Bedrohung, die er darstellt, zu besiegen? Alles ist möglich – und es wäre das erste Mal, dass der hyperintelligente Außerirdische aus Colu neben dem Mann aus Stahl in einem Live-Action-Film auftaucht.

Was denkst du über Brainiac als den nächsten großen Superman-Bösewicht? Gute Wahl?