Braindance: Futuristisches Detektivspiel im neuen Trailer von Cyberpunk 2077 erklärt

CD Projekt Red veröffentlichte gestern die erste Ausgabe ihres voraufgezeichneten Streaming-Formats "Night City Wire". Sie haben die Gelegenheit genutzt, um einen kleinen Gameplay-Ausblick einer neuen Funktion zu präsentieren, die sie "Braindance" nennen. Die Entwickler haben das Feature anhand einer interaktiven Sequenz mit Material aus Videoüberwachungskameras veranschaulicht. Der Spieler konnte innerhalb der dargestellten Umgebung verschiedene Dinge überprüfen und somit auf Details kommen, die zuvor verborgen waren. Braindance soll nur eine von vielen Möglichkeiten sein, um in Cyberpunk 2077 an Informationen zu gelangen, die uns nicht nur in Gesprächen zusätzliche Möglichkeiten eröffnen.

Zusätzlich dazu gab es einen brandneuen Trailer, den wir mit englischen und mit deutschen Sprechern anbieten können. Außerdem sind unsere neuesten Anspieleindrücke online gegangen, ein Netflix-Anime basierend auf der Serie wurde angekündigt und unsere Autorin Lisa hat ein kleines Video aufgenommen, auf dem sie euch stolz ihr Pressegeschenk zeigt. Wer mehr von Cyberpunk 2077 erfahren will, der findet bei uns alles Wichtige.



The Gig - Englische Vertonung

Der Auftrag - Deutsche Vertonung

Lisa öffnet ihren Goody-Bag