Braid bekommt im April seine Jubiläumsausgabe

Braid ist ohne Zweifel eines der besten und einflussreichsten Indie-Spiele der Geschichte, daher waren Millionen von Spielern begeistert, als Thekla im Jahr 2020 aus dem Nichts eine aktualisierte Anniversary Edition als Teil eines State of Play ankündigte. Uns wurde dann gesagt, dass es Anfang 2021 auf den Markt kommen würde, aber das Spiel verschwand vom Angesicht der Erde, so dass viele glaubten, es sei still und leise abgesagt worden. Das ist anscheinend nicht der Fall.

Jonathan Blow und seine Crew haben uns einen neuen Trailer gegeben, der enthüllt, dass Braid, Anniversary Edition am 30. April 2024 seinen Weg auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Mobilgeräte (exklusiv über die Netflix-App) finden wird. Die Entwickler heben auch die gleichen Verbesserungen hervor, die uns vor drei Jahren versprochen wurden, darunter eine bessere Grafik, verbesserter Sound und mehr als 15 Stunden Kommentare von den Machern, also hoffen wir, dass das Spiel dieses Mal sein Veröffentlichungsdatum erreicht.