Bradley the Badger wird veröffentlicht von Focus Entertainment

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Während der The Game Awards im Dezember 2025 kündigte der Entwickler Day 4 Night Studios, bestehend aus mehreren Branchenveteranen, nicht zuletzt Christian Cantamessa von Red Dead Redemption und Davide Soliani von Mario + Rabbids (mit dem wir hier bezüglich des betreffenden Spiels gesprochen haben), sein kommendes Projekt an, ein Adventure-Spiel namens Bradley the Badger.

Dies ist ein Titel, der darauf abzielt, eine Balance aus Erkundung, Action und Puzzle zusammenzubringen und gleichzeitig eine Erzählung zu bieten, die einige der berühmtesten und beliebtesten Videospiele aller Zeiten ehrt und anspielt.

Als Bradley the Badger angekündigt wurde, wurden keine Informationen zu den Launch-Plänen des Projekts geteilt, und auch wenn sich das noch nicht geändert hat und wir nicht wissen, wann wir das Spiel erwarten können, wissen wir zumindest, dass es einen Publisher gefunden hat.

Focus Entertainment hat offiziell zugesagt, das Debütspiel von Day 4 Night Studios zu veröffentlichen. Dies wurde in einem Video bestätigt, das Sie unten sehen können. Und zu dieser Entwicklung haben Soliani und Cantamessa ebenfalls eine gemeinsame Erklärung geteilt.

"Mit Bradley the Badger machen wir uns daran, ein Abenteuer zu erschaffen, das von allem geprägt ist, was wir an Spielen lieben – ihrem Staunen, ihrer Fähigkeit zu überraschen und den emotionalen Geschichten dahinter. Es ist ein Projekt über Vorstellungskraft, Kreativität und das Wiederentdecken des Funken, der uns in Videospiele verliebt hat. Genau diese Art von originellem, aufrichtigem und unterhaltsamem Erlebnis wurde Day 4 Night gegründet. Focus Entertainment ist der ideale Partner für Bradley. Sie sind bekannt für ihren Respekt vor kreativem Talent, ihren Glauben an mutige Ideen und die Fähigkeit, diese Spielern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen."

Freust du dich auf Bradley the Badger ?