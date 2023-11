Bradley Cooper würde nicht zögern, The Hangover 4 zu drehen

HQ

In einer aktuellen Folge von "The New Yorker Radio Hour" erklärte Bradley Cooper, dass er nicht zögern würde, für The Hangover 4 zurückzukehren.

Auf die Frage, ob er zur Serie zurückkehren würde, sagte Cooper: "Ich würde ' Hangover 4' wahrscheinlich sofort machen", sagte Cooper. "Nur weil ich Todd [Phillips], Zach [Galifianakis] und Ed [Helms] so sehr liebe, würde ich es wahrscheinlich tun."

Er äußerte jedoch Zweifel, ob eine vierte Tranche möglich sei. Auf die Frage, ob er glaube, dass es passieren könnte, sagte er: "Ich glaube nicht, dass Todd das jemals tun wird."

Im Jahr 2023 jährt sich die Veröffentlichung von The Hangover Part III zum 10. Mal. Wünschen Sie sich in Zukunft eine vierte Tranche?

